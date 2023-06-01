アメリカのホワイトハウスは公式SNSの情報を集約し、トランプ大統領からのメッセージなどを受け取れる無料のスマートフォン用アプリをリリースしました。ホワイトハウスは27日、スマートフォン用の公式アプリをリリースしました。このアプリをダウンロードすると、ホワイトハウスが発信する写真や動画にアクセスできるほか、記者会見のライブストリームなどを視聴することができます。また、不法移民対策に関連して、ICE＝移民・税