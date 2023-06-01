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ＮＹ各市場１時台ダウ平均は３９５ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間12:03）（日本時間01:03） ダウ平均45564.19（-395.92-0.86%） ナスダック21168.89（-239.19-1.12%） CME日経平均先物51820（大証終比：-1060-2.05%） 欧州株式27日GMT16:03 英FT100 9976.54（+4.37+0.04%） 独DAX 22315.13（-297.84-1.32%） 仏CAC40 7731.20（-38.11-0.49%） 米国