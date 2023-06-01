リッチモンド連銀のバーキン総裁はテネシー州で講演。 労働市場とインフレの両方にリスク 見通しが不透明な中で、3月会合で金利を据え置いたことは正しい判断 どのように対応するべきかよりはっきりするまで待つことが賢明 中東紛争の影響は潜在的に曖昧 個人消費支出（PCE）価格指数での物価上昇を無視することは難しく、インフレの進展が停滞するリスクがあることを示唆している。