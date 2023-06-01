米・イスラエル軍イラン西部ホンダブの重水炉を攻撃とイランメディア報じる＝ＮＹ為替 イランメディアは米・イスラエル軍がイラン西部の重水炉施設を攻撃したと報じた。 この攻撃による死傷者はなく、放射能漏れもなかったとしている。