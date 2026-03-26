日本代表の森保一監督が27日、キリンワールドチャレンジのスコットランド代表戦の前日会見に出席し、今回のイギリス遠征のチームキャプテンをMF堂安律(フランクフルト)に任せることが決まったと発表した。今回の活動では第2次森保ジャパンでキャプテンを担ってきたMF遠藤航(リバプール)が負傷のため不在。同じく遠藤が不在だった昨年10月の活動ではチームキャプテンを任命せず、2試合のゲームキャプテンをMF南野拓実が務めてい