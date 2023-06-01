◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）昨季限りで現役引退したクレイトン・カーショー氏が開幕戦でNBCスポーツの解説者を務めた。試合前にグレーのスーツ姿でグラウンドに現れ、旧交を温めていた。中継で山本の投球を「芸術品」と称し、伝え聞いた山本は「カーショーはいつも凄く褒めてくれるのでうれしい」と感謝し、ロバーツ監督も「スーツ姿も良かったし良い仕事をしていた