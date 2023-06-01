ドジャースの佐々木は30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦先発に備え、キャッチボールなどで調整した。ロバーツ監督と身ぶり手ぶり話し込む場面もあった。23日のエンゼルス戦で計2回0/3を投げ8四死球の大乱調だったが、先発ローテーション入り。ロバーツ監督は「様子を見て、状態を確認しただけだ。キャッチボールを見たが良い状態だった」と変わらぬ期待を強調した。