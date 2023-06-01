◇インターリーグホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）【村上に聞く】――大きな一歩目を踏み出した心境は？「凄くうれしい。目標にしてきたところ。あと161試合ありますし、終わってみていい結果を残せるように、一日一日集中してやっていきたいと思う」――意外に冷静に入れたという理由は？「WBCを経験しているので。あの経験がこういう舞台で生きてくるというのは、初めて実感した