◇インターリーグホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックス・村上の開幕戦アーチを八木賢造通訳（32）も喜んだ。野球とは関係ない業種から、一念発起して転職したばかり。春季キャンプでは共同生活して公私でサポート。村上の6歳上ながら「ムネさん」と呼んで尊敬する村上の姿を語った。自分のことのように喜んだ。村上が1―14の9回に1号ソロ。八木氏は「ベンチの中で思わず大声