◇インターリーグホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックス・村上の1号ボールは、ミルウォーキー在住でリサイクル業を営むスティーブ・ポラックさん（59）がゲットした。右翼2階席看板に直撃して跳ね返ったボールをキャッチした。返却の依頼に快く応じて村上のサイン入りバットと交換。生粋のブルワーズファンだが、村上と対面し「とてもいい人だったよ。本当に感じが良くて“