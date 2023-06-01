◇インターリーグホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ド派手な確信弾デビューを飾った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は26日（日本時間27日）、敵地でのブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」でメジャーデビュー。9回の第4打席に右翼ポール際へ、メジャー初安打となる1号ソロを運んだ。デビュー戦で初アーチを放った日本選手は6人目。ヤクルト時代に続いて日米でデビュー戦本塁打は