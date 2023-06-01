27日（日本時間28日）のアスレチックス戦でデビューするブルージェイズの岡本は、舞台となる本拠地でフリー打撃や守備練習で調整。「奇麗な球場だし大きい。凄く楽しみ」と心待ちにした。ジョン・シュナイダー監督は「とにかく自分のプレーをして、自分らしくいてほしい」と期待を寄せた。同じメジャー1年目で親しい間柄のホワイトソックス・村上が開幕戦で初本塁打を放ち「打つんだろうなと思っていたし、僕も頑張らないと