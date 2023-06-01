◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すドジャースは26日（日本時間27日）、ダイヤモンドバックス戦に8―2で勝ち、好発進した。開幕投手の山本由伸投手（27）が6回5安打2失点にまとめ、日本投手で初の2年連続開幕白星をつかんだ。「1番・DH」で出場の大谷翔平投手（31）も初回に右前打を放つなど勝利に貢献した。試合前の各選手のロッカーにS