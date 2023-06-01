鮮烈デビューを飾ったのはホワイトソックスの村上だけではない。カージナルスのウェザーホルトはレイズとの開幕戦の3回に中越え先制ソロを放ち、メジャー初安打＆初本塁打をマークした。同じく、メッツのベンジはパイレーツ戦の6回に右中間ソロを放ち、メジャー初安打＆初本塁打。ガーディアンズのデローターはメジャー初本塁打を含む2発。タイガース・マゴニグルはパドレス戦で初打席から3打席連続安打して4安打2打点。