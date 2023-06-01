◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）【森繁和視点】明らかなミスだったし、ドジャース・山本本人も分かっていたはず。4回無死一塁。ペルドモをカウント2ストライクと追い込んで3球目、内角高めを狙った直球がシュート回転して甘く入った。先制2ランを被弾。もっと高くても良かったし、内角へのボール球でも良かった。中途半端な、もったいない1球だった。ただ、ここでズルズ