◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）NBAレイカーズのレジェンドOBで、ドジャースのオーナーグループの一人であるマジック・ジョンソン氏が始球式に登場し、大谷が捕手役を務めた。ショートバウンドの投球をうまくさばき、終了後はグラウンドでハグを交わし記念撮影。豪華な演出にファンも盛り上がり、大谷はインスタグラムのストーリーズにツーショットや始球式の様子の動画