カブス・今永の今季初登板が29日（日本時間30日）の本拠での開幕3戦目ナショナルズ戦に決まった。オフに単年契約で残留し「野球人生でターニングポイントになるシーズンだと思う。終わった時に後悔のないように」と意気込んだ。また、WBCで右膝を痛めて負傷者リスト入りした鈴木についてジェド・ホイヤー編成部長は「ベストな布陣は彼が右翼を守ること。指名打者として急いで復帰させることはしたくない」と復帰へ慎重な姿勢