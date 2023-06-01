パドレスのA・J・プレラーGMが制限リスト入りしたダルビッシュについて言及した。負傷者リスト（IL）入りではなく、給与が支払われない制限リスト入りしたことについて「組織やチーム、ファンのことを第一に考えている。本来ならILに入り、報酬を受け取るという選択もできたはずだ」と話した。昨秋に右肘を手術し、今季は全休する。「リハビリ自体は続けていくが、来年になれば気持ちが変わっていくこともある」と今後の進退は