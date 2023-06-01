◇ナ・リーグドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）【記者フリートーク】27日に発売した自著第3弾「大谷翔平を追いかけて2―番記者が見た連覇の舞台裏―」（ワニブックス）を、開幕戦前のクラブハウスで本人に手渡せた。「今シーズンもよろしくお願いします。また本を書きまして…」と近づくと、「いらないっすよ〜」とお決まりの強烈ジャブ。「いやいや、お願いします！」と計480ページ、厚