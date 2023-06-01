アニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonの制作が決定した。2nd Seasonは2026年7月から放送される。人類最強を謳われる「勇者」の才能を持つ青年・ヘルミオス役は櫻井孝宏が担当する。【動画】新キャラ登場！公開された『ヘルモード』第2期PV2nd Seasonの制作決定にあわせて、2nd Seasonメインストーリー「学園編」の模様を描いた2nd SeasonキービジュアルやティザーPVが公開さ