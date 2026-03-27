「ストロベリー・パティスリー」ANAインターコンチネンタルホテル東京は、2階メインロビーからアークヒルズ側へつながるショッピングアーケード内に位置するテイクアウトショップ「ブリュワーズ トゥーゴー」（2FL.）において、4月1日から5月31日までの期間限定で、いちごをテーマにしたケーキやパンなど、通称「ストロベリー・パティスリー」を販売する。毎年春恒例の「ストロベリー・パティスリー」は、ホテル内のレストランなど