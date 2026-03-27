FWD生命は、年金原資確定部分付変額年金保険「FWD 円建一時払変額年金」の「指数連動債券の参照指数の計算・公表その他の運営にかかる費用」について引き下げる。FWD 円建一時払変額年金について、運用効果の向上を目的として、4月1日から「指数連動債券の参照指数の計算・公表その他の運営にかかる費用」の引き下げを実施する。なお、「指数連動債券の参照指数の計算・公表その他の運営にかかる費用」は、FWD 円建一時払変額年金