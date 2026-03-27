「スケルトンヒヤロン」ロッテは、4月6日に、持ち運びが便利で、いつでもどこでも簡単冷却できる瞬間冷却パック「スケルトンヒヤロン」を発売する。従来の瞬間冷却パックにはない中身が見えるユニークなパッケージデザインで、握るだけで中身の色変わりが確認でき、化学実験のようなワクワク感や楽しさを体験できる。ぜひ、家族や友人と一緒に夏のアクティビティをより楽しく、快適に過ごしてほしい考え。商品特長は、見て楽しい、