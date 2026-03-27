「フローズンフロートゼリー」ブルボンは、凍らせて食べる二層構造のカップデザート“フローズンフロートゼリー”を4月7日に発売する。“フローズンフロートゼリー”は、クリームとゼリーの二層構造のカップデザート。凍らせることでゼリーはシャーベット状になり、上層のクリームと一緒に食べることでフロートのような味わいを楽しめる。また、常温保管が可能で、家庭で好きな時に冷凍させることでおいしく食べられる。［小売価格