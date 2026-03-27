「ロキソニンSテープmini」第一三共ヘルスケアは、外用鎮痛消炎薬のロキソニン外用薬シリーズから、身体の痛みに効く「ロキソニンSテープmini」（OTC医薬品：第2類医薬品）を4月15日に発売する。今回発売する「ロキソニンSテープmini」は、ロキソニン外用薬シリーズで初となるミニサイズのテープ。第一三共株式会社が創製した、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合したレギュラー