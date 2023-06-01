◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）高卒5年目の若虎・中川が、「6番・左翼」で初の開幕スタメンの座をつかんだ。華々しいセレモニーなど全てが初体験。「（これまでと）変わらず、やろうと決めていた」と振り返った開幕戦だったが、3打数無安打に終わった。先発・竹丸の前には遊ゴロ2本と快音を響かせることはできず。「チェンジアップが良かった。結果が出なかったんで、切り替えてやっていく」と努