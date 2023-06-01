28日の外国為替市場で円安が進み、一時1ドル＝160円台をつけました。2024年7月以来およそ1年8か月ぶりの円安水準です。アメリカやイスラエルがイランに攻撃を開始して以降、原油価格が高騰し資材価格が高止まりしています。アメリカでは一部利上げムードが出始めていることや、有事のドル買い圧力が強まり、ドルを買う動きが加速しています。また、日本の貿易赤字を懸念して、円を売る動きも強まっています。岡三証券の武部力也シ