◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）【阪神・藤川監督語録】▼開幕投手の村上そうですね、まあ6回までいきましたから。また次回ですね。▼次こそ（竹丸は）また次の対戦でいい勝負ができればなと思いますけど。素晴らしいピッチングだったと思いますね、相手の投手も。