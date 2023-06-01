◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）“本番”に入っても無失点継続だ。阪神・桐敷が先発・村上の後を受けて1―3の7回から2番手登板。中山を右飛に仕留めると、続く坂本は1球で中飛に料理し、最後は浦田を遊ゴロで3者凡退と役割を果たした。オープン戦6試合登板で無失点と安定したパフォーマンスを、開幕後も発揮。「まずは（シーズン）1登板目にゼロでいけた。明日からも変わらず、3人で抑えたい」と意