◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）猛虎が誇る“Gキラー”が、まさか…。2年連続で開幕のマウンドに上がった阪神・村上は、6回を投げて5安打を許し、巨人戦での自己ワーストとなる3失点で降板。昨季まで通算7試合4勝0敗、防御率0・54を誇っていた右腕が、初回から巨人打線につかまった。「残念です。やっぱり高めに浮いた球を運ばれてしまったので。もっと丁寧にいけば、また違った結果になったかなと