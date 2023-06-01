◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）プロといえども、対戦データがない投手を打ち崩すのは容易ではない。その難しさがスコアに如実に表れた。巨人のドラ1左腕・竹丸の前に、大山の4回の犠飛による1点に封じられた。阪神が開幕戦で新人の開幕投手に白星を献上するのは、79年ぶり2度目の屈辱になった。「素晴らしいピッチングだったと思います。相手が上回ったということ。また次です」阪神・藤川監督