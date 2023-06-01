◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）阪神・大山は犠飛で一矢報いた。0―2の4回1死一、三塁で打席に向かうと、2球で追い込まれながらフルカウントまで粘り、最後は低め149キロに詰まらされながらも中犠飛とした。ただ追い上げの一打を放ったとはいえ、3打数無安打で今季初安打は記録できず、チームも敗れたとあって、「明日なんで。明日しっかりやれるように頑張ります」と言葉に力をこめた。