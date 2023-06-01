◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）阪神打線は、巨人の竹丸―岸田のバッテリーにうまくやられた。初対戦の1巡目は真っすぐ中心で、近本や佐藤輝が、その真っすぐを空振りしているのを見れば、球速以上に球威も切れもあるのだろう。2巡目からは一転チェンジアップを軸とする配球に変わり、左打者にも多投されて佐藤輝や中野が空振り三振に倒れている。今後も何回も対戦する相手。タイミングを早く取る