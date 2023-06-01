◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）昨季のリーグMVP男も、初対決左腕に手を焼いた。「4番・三塁」でフル出場した阪神・佐藤輝が、巨人の開幕投手・竹丸を相手に3打数無安打など、4打数無安打に終わった。「（竹丸は）いいピッチャーでした。いいピッチングをしていた。そこ（紙一重の打球）を捉えきれるようにまた次、頑張ります」初回2死一塁の第1打席は、5球全て直球で押し込まれて左飛。0―2の4