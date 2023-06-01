◇セ・リーグ阪神1―3巨人（2026年3月27日東京ドーム）プロ野球は27日、セ・パ両リーグが開幕し、阪神は巨人戦（東京ドーム）に1―3で敗れた。敗戦の中にあって、3番・森下翔太外野手（25）が、ドラフト1位新人の相手先発・竹丸から2安打を放つなど、開幕戦では自身初となる3安打発進と気を吐いた。“巨人キラー”は今季も健在で、“逆開幕男”も返上。阪神が開幕戦で、新人開幕投手に白星を献上するのは79年ぶりの屈辱と