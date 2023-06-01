◇ファーム・リーグ西地区阪神2軍5-0広島2軍（2026年3月27日SGL）球数を増やし、調整を進めた。阪神のラグズデールがファーム・リーグの広島戦（SGL）に先発。落差の大きいカーブを駆使し、初回を3者連続三振で立ち上がるなど、98球を要して4回2/3を投げ、3安打無失点だった。「ちょっとずつ球数を増やしていきたかった」というテーマの中で、上々のパフォーマンスを発揮。平田2軍監督も「今日は腕が振れていたし、