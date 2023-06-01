阪神・高橋が自身初の開幕先発ローテーション入りをつかみ、勝負のマウンドへと向かう。28日の巨人戦（東京ドーム）に先発予定。9年目左腕は「最初の方にこうやって投げるってことが初めて。そういう意味ではちょっと、そわそわするなという感じです」とはにかんだ。オープン戦は3戦連続無失点で2勝0敗、防御率0・60をマーク。来たる決戦に向けて「投げ終わったら楽しかったなと思えればいいなと思います」と言葉に力をこめた