◇ファーム・リーグ西地区阪神2軍5-0広島2軍（2026年3月27日SGL）「ジャガーズデー」と銘打って開催された27日のファーム・リーグの阪神―広島戦（SGL）前に、デザイナーの大森正樹氏（59）が始球式を行った。同氏は、この日選手らが着用したジャガーズ復刻ユニホームの左袖に記されたジャガーマークを発見し、カラー化。投球は一塁側にそれたものの、選手がジャガーユニホームを着用して守備につく姿に「博物館に飾