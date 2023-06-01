説明できない怪奇現象や厄災など、人々の畏れと想像が生んだ不思議な存在「妖怪」。そんな妖怪にまつわる文化、伝承、妖怪画を学べる世界初の没入型デジタルアートミュージアム「動き出す妖怪展 TOKYO」が開催。さっそく、上中勇樹キャスターが体験しました。江戸や明治などに描かれた妖怪の浮世絵が、最新のデジタル技術によって目の前で動き出します。その平面の絵をどう立体として動かし、生き生きと蘇らせるのか。手がけるのは