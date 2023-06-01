ドル円は１５９．７１円まで一時調整も続かず＝ＮＹ為替 ドル円は１６０円手前の売りもあって、いったん１５９．７１円まで売りが出た。ロンドン午前に１５９．９８円を付けてから最も大きな押し目となる。もっともすぐに反発し１５９．９０円台を回復。ドル高継続。 USDJPOY 159.91