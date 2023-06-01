ユーロドルは今日の高値を更新も続かず＝ＮＹ為替 ドル高一服を受けてユーロドルは１．１５４８まで上昇。ロンドン朝につけたきょうの高値１．１５４６をわずかに上回多。すぐに１．１５２０台へ下落と、ドル売りは続かず。 EURUSD1.1529