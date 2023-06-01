米１０年債利回り、今日の上昇分をほぼ解消＝米国債 米１０年債利回りは午前１１時ごろの４．３９９７％を底に、ＮＹ朝には４．４８１９％まで一時上昇（債券価格下落）。その後は一転して利回りが低下。４．４０％台を付けるなど、上昇分をほぼ解消する動きを見せている。 US10Ý4.4138%