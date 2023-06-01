プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子供も大好き！簡単チンジャオロース」 「エノキとホウレン草のバターしょうゆ」 「白菜とちくわの中華風サラダ」 の全3品。 ご飯が進む青椒肉絲、あっという間に作れるエノキとホウレン草の炒め物、中華サラダで野菜たっぷりの献立です。【主菜】子供も大好き！簡単チンジャオロース ©Eレシピ 調理時間：15分+漬ける時間 カロリー：406Kc