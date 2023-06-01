【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２６日、プラハで行われ、ペアのフリーはショートプログラム（ＳＰ）５位の長岡柚奈（ゆな）、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が１３９・５８点で３位、合計２０９・１３点で４位に入った。日本は次回大会のペアの出場枠「２」を確保した。男子ＳＰは、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス）が４位、同五輪銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ