お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢一敬（52）が28日深夜、自身のXを更新。活動再開を報告した。小沢は23年12月22日以来、827日ぶりにポスト。「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」とつづり、相方井戸田潤とのツーショットも披露した。小沢は27日夜、都内で行われた第435回「ラ・ママ新人コント大会」にコンビで出演。19日に