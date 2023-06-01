クラシック音楽の若手演奏家によるコンサートが名古屋で開かれました。 【写真を見る】「スター・クラシックス・ガラコンサート2026」若手演奏家がセルフプロデュースなど学んだ成果を披露 これは、若手演奏家のセルフプロデュース力を養うため、メニコンをはじめ、130以上の企業が応援するプログラム「スター・クラシックス・アカデミア」で学んだ成果を発表するコンサートです。 2