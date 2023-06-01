さきほど外国為替市場で一時1ドル＝160円台まで円安が進みました。中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から「有事のドル買い」がさらに進み、政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入に踏み切った2024年7月上旬以来の円安水準となっています。