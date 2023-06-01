森保監督はスコットランド戦の前日会見に臨んだ日本代表の森保一監督が現地時間3月27日、グラスゴーのハムデンパークで、スコットランド戦に向けた前日会見に臨んだ。北中米ワールドカップに出場する強豪との一戦に向けて「素晴らしい対戦相手と、歴史のあるフットボールの国で試合できることを嬉しく思います」と心待ちにした。明日の試合は、特別に交代枠11人を設けていることを明かした指揮官。久保建英（レアル・ソシエダ