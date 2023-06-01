◆米大リーグドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、開幕戦の本拠地・Ｄバックス戦に先発し、６回５安打２失点、６奪三振の好投を見せて勝利投手になり、ナ・リーグ史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇へ好発進を切った。日本人投手で２年連続開幕戦で白星を挙げるのは史上初。まだ余力はあ