【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２７日、プラハでアイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は７２・３３点で１５位とし、２８日のフリーに進んだ。吉田、森田組は大きなミスなく滑りきり、カップル結成１季目の２０２３〜２４年シーズンから目標にしてきた「７０点」を初めて超えた。吉田は「本当にうれしい。ここまで頑張ってきてよかった」と笑顔を見せ